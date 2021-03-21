Asya piyasalarında Dolar, TL karşısında 8.38 seviyesini gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası Türk Lirası, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde dolar karşısında sert düştü.

Yurtdışı piyasaların açılmasıyla birlikte Dolar, Türk Lirası karşısında en az yüzde 16 yükseliş kaydederek 8.39'a kadar yükseldi. Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmadan önce Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. 2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi. Euronews Türkçe

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