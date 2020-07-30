AVM’lerin ciro ve müşteri kaybı büyük

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı ve Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi Alp Önder Özpamukçu, “Çin, AVM’leri yeniden açtığında müşterilerinin yüzde 70’ini kaybederek başlamıştı. Türkiye de aynı süreci yaşadı. Temmuz ayına geldik, gerçek anlamda açılış haziran sayılır. Haziran başından Temmuz sonuna kadar geldiğimiz dönemde hâlâ yüzde 55’ler belki biraz da yüzde 60’a doğru giden müşteri sayıları var” dedi.

Özpamukçu, Kovid-19 salgını ve yeniden şekillenen perakende sektörünü değerlendirdi. Türkiye’de AVM’lerin toplam ticaret içinde yüzde 7’lik bir büyüklük oluşturduğunu ifade eden Özpamukçu, AVM’lerin organize ticaret içerisindeki payının ise çok daha yüksek olduğunu söyledi. Özpamukçu, AVM’lerde iyi lokasyonlarda olanların bir parça daha iyi müşteri sayılarına yaklaştıklarını, ancak her halukârda ciddî bir trafik kaybı yaşandığını belirterek, “Trafik kaybı ciro kaybı demek. O yüzden perakendecilerin de AVM mağazalarında cadde mağazalarına göre daha fazla zorlandıklarını tesbit ediyoruz.” diye konuştu. AA

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