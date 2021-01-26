Avrasya Tüneli zamlanıyor

Avrasya Tüneli’ni işleten şirketin, sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunduğunu belirtti.

Geçiş ücretinin yüzde 26 dolayında artması bekleniyor. 1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerinin yüzde 26 dolayında artması bekleniyor. Habertürk’ün haberi- ne göre, otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükselecek. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor. Yeni tarife, 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.

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