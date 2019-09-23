Avrupa Merkez Bankası 'belirsizlik' uyarısında bulundu

ECB Başkanı Draghi, "Ekonomideki yavaşlama; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklanıyor." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ekonomideki yavaşlamanın; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklandığını belirtti. Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu. ECB'nin para politikası sayesinde Avro Bölgesi'nin ekonomik kriz sürecinden kurtulduğunu ifade eden Draghi, Avro Bölgesi işsizlik oranının yüzde 7,5 ile Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede olduğunu söyledi. Draghi, ECB'nin öncelikli hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, ECB Yönetim Konseyi'nin, iki hafta önceki toplantısında, faiz oranlarını azaltma ve varlık alım programına başlama kararları aldığını anımsattı. Son çalışmalarında Avro Bölgesi büyüme oranının yavaşladığını ifade eden Draghi, Avro Bölgesi için 2019 yılında yüzde 1,1, 2020'de yüzde 1,2 büyüme öngördüklerini bildirdi. Draghi, "Ekonomideki yavaşlama; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklanıyor." dedi. AA

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