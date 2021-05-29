‘Aylık kiram 30 bin, destek 3 bin TL’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar 1 milyon 200 bin kişinin esnafa sunulan destekten yararlandığını belirtirken, esnaf yapılan yardımı yeterli bulmuyor.

Euronews’e konuşan çok sayıda esnaf pandemi kısıtlamaları ile birlikte iflâsa sürüklendiklerini ifade ediyor. Nitekim Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, kapısına kilit vuran esnaf sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 29 bin 37’ye yükseldi. Durum 2020’de de benzerdi, 99 bin 588 esnaf kapandı. İstanbul Beyoğlu’nda yirmi yıldır işletmecilik yapan Bahtiyar Dalmaz da iki işletmesinden birini kapatmak zorunda kalmış. Diğerini kapatmamak için ise direniyor. Elektrik, su ve vergi borçlarından kaynaklanan banka hacizlerinden dolayı kredi kullanamayan Dalmaz, devlet teşviklerinden de faydalanamamış. Aylık 30 bin lira kira ödemesi yaptığını belirten Dalmaz, son açıklanan paketteki 3 bin liralık desteğin kendisine bir faydası olmadığını söylüyor.

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