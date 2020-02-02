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Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

02 Şubat 2020, Pazar 12:26
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında konuştu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardımların yanında 5 milyon liralık ek kaynağın da aktarılacağını duyurdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında da konuşan Selçuk, "Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bütün prim borçları 30 Nisan 2020’ye kadar Elazığ ve Malatya’da ötelendi.

Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak.

Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik.

Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak.

2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardımlar bugün 55 milyar liraya ulaşmış durumda.

Yoksulluğu en fazla azaltan ülkeler arasındayız.

Sosyal devlet olmanın ötesinde ultra sosyal devlet statüsündeyiz.

Çoklu yardım desteğini başlattık. Doğum oranlarını artırmak istiyoruz.

Doğurganlık hızımız düştü, 1.99'lardayız. 2.1 kendi kendine yenilenme oranı. 2.1 oranını yakalayamazsak yaşlanma başlayacak.

Türkiye çok yüksek insanı gelişme seviyesine çıktı.

Asgari ücret esasında işverenin vereceği minimum ücret. "Biz bu ücretin altında çalışmasını kabul etmiyoruz" diyoruz.

Asgari ücret devletle beraber üçlü komisyon var. İşveren, işçi, devlet var. Asgari ücret tespit komisyonu var. Burada devletin görevi işverenle işçi arasında hakemlik yapmak.

Yarın açıklanacak olan yönetmelikle birlikte hem engellilik hem yaşlılar konusunda kalite çıtasını yükselteceğiz.

EYT SORUSU

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor.

Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor.

Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.

Etiketler: Bakan Selçuk, EYT
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