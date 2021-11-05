Bakan Varank: Doğal gaz zammını destekledim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mustafa Varank, sanayide kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 48 zammı desteklediğini söyledi.

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapılmıştı. Diken’in haberine göre, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü zamlara şu ifadelerle isyan etmişti: “Son dönemde enerjide artan maliyetler sanayicilerimizi olağanüstü zorluyor. Yılbaşından bu yana bakacak olursak doğal gazda sanayi tarifesi yüzde 147,5 zamlandı.“

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