Bakanlık ambargoya neden sessiz?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Dışişleri Bakanı’ın cevaplaması isteğiyle verdiği soru önergesinde, S. Arabistan tarafından Türk Mallarına uygulanan örtülü ambargoya bakanlığın neden sessiz kaldığını sordu.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 15 ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yaptığı ihracatın toplam miktarı 2020 yılının 8 aylık döneminde 1.91 milyar doları buldu. Suudi Arabistan son bir yılda örtülü olarak sürdürdüğü Türk malları ambargosunu genişletmiş durumda. Özellikle Hatay ve çevre illerimizden yapılan ihracatın durma noktasına gelmesi nedeniyle bu bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler çok tedirgin olmaya başladı” dedi. Tokdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

HATAY’DA İHRACAT DURMA NOKTASINDA

“Suudi Arabistan işverenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını istihdam etmesinin yasaklanması nedeniyle kaç kişi işsiz kalmıştır? Suudi Arabistan son bir yıldır örtülü olarak sürdürdüğü Türk mallarına uyguladığı ambargodan dolayı uğranılan ekonomik zararın toplam miktarı TL cinsinden ne olmuştur? Özellikle Hatay ve çevre illerimizden yapılan ihracatın durma noktasına gelmesi nedeniyle bu illerimizde kaç küçük ve orta ölçekli işletmemiz kapatılmıştır? Suudi Arabistan tarafından Türk Mallarına uygulanan örtülü ambargoya bakanlık olarak neden sessiz kalmaktasınız?”

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA