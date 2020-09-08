Bal ve arı ürünlerine talep arttı

Covid-19 salgını sonrası insanlar virüse karşı etkili besin arayışına yöneldi.

Birçok uzmanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önerdiği bal, pandemi sürecinde bu yönüyle daha da revaçta. Türkiye’de yıl başından bu yana arı ürünlerine olan talep attı. Euronews’in haberine göre, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Covid-19 salgını sebebiyle bal tüketiminin arttığını ve ülkeye yetecek kadar bal üretildiğini söylüyor. Türkiye’nin yılda 114 bin ton bal üretimi ile Çin’in ardından dünyada ikinci büyük bal üreticisi olduğunu belirten Şahin, arıcıların bal üretimini de arttırdığını kaydetti. Bazı illerde üretimde yüzde 15-20’lik artış, bazı illerde de yüzde 20’lik bir düşüş yaşandığını belirten Şahin, bu durumu iklim şartlarına bağladı. Bal üretiminde ülke genelinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığına işaret eden Şahin, “Ürettiğimiz 114 bin ton balın sadece 70-75 bin tonunu tüketiyoruz. Ülkemiz için yeterli bal mevcut” dedi.