Bankaların, son 4 yılın en düşük kârı

Bankalar, 3 milyar 460 milyon liralık kârla son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın ilk 7 ayında 28 milyar 236 milyon TL net dönem kârı sağladı.Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, kârlılıktaki düşüş yüzde 15,9’a işaret etti. Böylece son 3 yılın en düşük ocak temmuz kârı elde edildi. 2017 ve 2018’in ocak-temmuz dönemlerinde sektörün kârı sırasıyla 29,1 milyar TL ve 33,6 milyar TL olmuştu.Sektör, temmuz ayında ise 3 milyar 460 milyon TL net dönem kârı sağladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 ve bir önceki aya göre de net kârda yüzde 31,5 azalış kaydeden bankacılık sektörü, 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.