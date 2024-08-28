Batık kredilerde rekor artış

Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler, bankaların bilançolarını da olumsuz etkilemeye başladı. Yüksek faiz oranları ve artan enflasyon, bireylerin ve işletmelerin borçlarını ödemesini güçleştirdi.

Krediye erişimdeki zorluklar ise durumu daha da kötüleştirdi. Bu durum, bankaların takipteki alacaklarında son 3-4 ayda ciddi bir artışa yol açtı. Ekonomistler, bu trendin devam etmesi halinde batık kredilerin önümüzdeki dönemde önemli bir sorun haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Bireysel kredi kartı toplam borcu ise 2023 Ocak ayında 451,1 milyar lira seviyesindeyken geçen hafta 1,5 trilyon liraya kadar yük­seldi. Yani geçen sürede yüksek enflasyonun da etkisiyle tüketim­de kredi kartına yüklenen vatanda­şın oluşan kart borcunu ödemekte zorlandığı görülüyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 546 adet seviyesinde bulunurken, temmuzda bu rakam yüzde 149,9 artarak 26 bin 351 adede yükseldi.

Haber Merkezi