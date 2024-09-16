Beklenti düşüyor ama hâlâ yetersiz

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam haftalık ekonomi analizinde, faiz indiriminin ancak yılsonuna doğru başlayacağının tahmin edildiğini ve enflasyon beklentisinin düşmesine rağmen yetersiz olduğunu söyledi.

Sağlam, “Normal işleyen bir ekonomide önümüzdeki yıla bakarak, aslında şu anda bile yüksek reel faiz olduğunu söylemek mümkün. O nedenle de aslında önümüzdeki aydan itibaren Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasını, bazı iktisatçılar normal görüyor. Ancak hala uygulanan enflasyonla mücadele programına güven oluşmadığı için Merkez Bankası da ihtiyatlı tutum takınıp mümkün olduğunca faiz indirimlerini ötelemek istiyor. İşte bu husus önümüzdeki dönem alevlenmesi beklenen faiz indirim tartışmalarının temel noktalarından birini oluşturacak. Bunun en önemli nedenlerinden biri önümüzdeki dönemde enflasyonun resmi tahminlere inebileceğine olan güvenin yetersiz olması. Yani, her an bu programdan geri dönülebileceğine ilişkin tedirginliğin sürdüğünü görüyoruz” dedi. Haber Merkezi

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