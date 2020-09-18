Benzin ve motorine büyük zam

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geldi.

Söz konusuz zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar, Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar seviyesinde bulunuyor. Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, Çarşamba günü ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası’nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret edildi.

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