"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Benzin ve motorine büyük zam

18 Eylül 2020, Cuma 15:00
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geldi.

Söz konusuz zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar, Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar seviyesinde bulunuyor. Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, Çarşamba günü ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası’nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret edildi.

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve özgürlük olmazsa, kalkınma da olmaz

    Uzmanlar gelecekten endişeli... Plastik kirliliği alarm veriyor!

    Diplomatik seçenekler henüz tükenmedi

    Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor

    Esnafın kriz faturası ağırlaşıyor

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 18 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

    Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

    'Hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu'

    TBMM, AYM kararını beklemeliydi

    'Kademeli mesai'nin detayları belli oldu

    Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

    Benzin ve motorine büyük zam

    'İstenmeyen mesajlar son bulacak'

    'Salgında mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız'

    Bakan açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

    DSÖ: Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray: 5 ülke daha İsrail'le normalleşmeyi düşünüyor

    Türkiye'nin 'esnaf' istatistikleri belli oldu

    MSB: 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkin muhalefet ihtiyacı
    Abdil YILDIRIM

    Sahte şeyhler, çakma tarikatler ve Bediüzzaman gerçeği
    Ahmet BATTAL

    Yumuşak beyan ve haykırış dengesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünya öküzün sırtında mı?
    Yasemin YAŞAR

    Ailede rolleri tekrar tanımlamak
    Mehmet ÇETİN

    Selâhaddin Akyıl
    Faruk ÇAKIR

    Salgın mı, cehalet mi?
    H. Muharrem OKUR

    Cemaat-tarikat tartışmasında çözüm Said Nursî’de
    Osman ZENGİN

    Vahdet Yılmaz, Ahmed Denktaş, Selahaddin Akyıl…
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük olmazsa, kalkınma da olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.