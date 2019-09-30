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Berat Albayrak: Enflasyonla mücadelemiz sürecek

30 Eylül 2019, Pazartesi 20:18
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5’in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dengelenme, Değişim, Disiplin" prensipleriyle tanımladıkları Yeni Ekonomi Programı'nın ilk yılını tamamladıklarını belirtti.

Enflasyon ve cari açıkla mücadele başta olmak üzere çoğu alanda beklenenden öte başarı sağladıklarının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün, yeni bir başarı hikayesi için ikinci yıl başlangıcını yaptık. Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5’in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz. 2019 yılındaki kazanımlarımızı çok daha ileri taşıyacak politika ve tedbirlerle hedeflerimize ulaşacağız. Dengelenme dönemini başarı ile sürdürürken, İnşallah ülkemiz için sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme sürecine de giriyoruz. 2020’den başlayarak program boyunca yıllık yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme oranına, ihracat ve katma değerli üretimi önceleyerek ulaşacağız."

AA

Etiketler: ekonomi, Berat Albayrak, enflasyon, mücadele
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