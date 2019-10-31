Berat Albayrak: Ezber bozuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Ekonomide ezberleri bozduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon oranlarına ilişkin, "Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, programın Malatya'da başladığını, ikinci durağın Adıyaman olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın eksikliklerini, bu yeni değişim dönüşüm programında gidermek istediklerini ifade eden Albayrak, 15 aydan uzun bir süredir Türkiye ekonomisinin yoğun saldırılar altında olduğunu belirtti.

Albayrak, ülke ekonomisini arzu ettikleri yere getirmek istediklerini, bu yüzden de yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Biz ekonomide yoğun çaba gösterirken, algı operasyonları yapmak isteyenler oldu. Biz hep dile getiriyorduk ama birileri algıya devam etti. Ekonominin paydaşlarını korkutmaya, sindirmeye çalıştılar. 'IMF gelecek, şu olacak, bu olacak' dediler. Ama biz IMF ile görüşmedik, anlaşmadık. Arjantin'in durumu ortada. Türkiye kimseye minnet etmeden, bölgedeki terör eylemlerine, barış ve kardeşliğimize yönelik yapılan saldırılara rağmen düzlüğe çıkmaya başladı" şeklinde konuştu.