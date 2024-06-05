Beş ayda 500 konkordato ilân edildi

UZMANLAR, YIL SONUNDA KONKORDATO SAYISININ 1000’E ULAŞABİLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR.

Ekonomİk durgunluk, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki güçlükler, şirketleri konkordato başvurusuna yönlendiriyor. Yılın ilk beş ayında 491 şirket konkordato ilan ederken, bu rakam geçen yılın toplamını geride bıraktı. Uzmanlar, yıl sonunda konkordato sayısının 1000’e ulaşabileceğinden endişe ediyor. Ekonomi gazetesinin haberine göre; konkordato başvurularının sektörel dağılımına bakıldığında, tekstil sektörü 35 konkordato kararı ile başı çekiyor. En çok sıkıntı tekstil sektöründe Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde toplamda 48 konkordato başvurusu yapılmış durumda. İnşaat sektörü ise 27 konkordato kararı ile ikinci sırada yer alırken, mobilya sektörü 19 konkordato başvurusu ile dikkat çekiyor. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, hazır giyim sektöründe yaşanan finansman sorunlarına ve güven erozyonuna dikkat çekti. Fayat, “Nakit akışında büyük zorluklar yaşanıyor. Firmalar vadeli satışlarda daha temkinli davranıyor ve bu da sektörde güven kaybına neden oluyor” dedi. Haber Merkezi



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