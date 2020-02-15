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15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Besici darbeyi yedi

15 Şubat 2020, Cumartesi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı besicilerin girdi fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Gürer yaptığı konuşmasında, ithal arpanın arpa fiyatlarındaki artışları vurgulayan Gürer, ”Yem fiyatlarında hızlı artış besiciyi kaygılandırıyor. Sezonunda üreticinin tonunu 1.000 liraya sattığı arpa tüccarda 1.600 liraya çıktı. İktidar ithal arpa getirdi, nakliye ve KDV hariç 1.280 liraya satıyor. Besicinin tüm girdileri katlayarak artmaya devam ediyor. AKP iktidarı çözüm üreteceği yerde hayvan yemi, mısır kepeğinin KDV’sini yüzde 1’den yüzde 18’e çıkardı. Besici, girdi fiyatlarıyla darbeyi yemiş, iktidar vergi bindiriyor. Saman fiyatlarının tonu 450 TL’den 1.300 TL’ye uçtu, yoncanın tonu 1.300-1.400 TL aralığına fırladı, küspe fiyatları 4 kat zamlandı” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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