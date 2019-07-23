Beyaz eşyada daralma sürüyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer sektörün Ocak-Haziran’da yüzde 9 daraldığını söyledi. Dinçer daralmanın son çeyrekte yüzde 20’ye çıkabileceğini belirtti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer sektörün Ocak-Haziran’da yüzde 9 daraldığını söyledi. Dinçer daralmanın 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 20’ye çıkabileceğini belirtti.Beyaz eşya satışları ÖTV muafiyetinin verdiği desteğe rağmen ilk altı ayda yüzde 9 gerilerken; muafiyetin kaldırılmasıyla yılın ikinci yarısında daralmanın şiddetlenmesi ve sektörün 2019’u yüzde 15 küçülme ile tamamlaması bekleniyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşyada 6 ana üründe iç satışlar Ocak-Haziran döneminde yüzde 9 düşüşle 3.5 milyon adet oldu. Satışlar Haziran ayı özelinde ise yüzde 4 artışla 712,827 adet olarak gerçekleşti. Sektörün değerlendirme toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Haziran’da satışlarda görülen artışta ÖTV muafiyetinin sona ermesi öncesi öne çekilen talebin etkili olduğunu belirterek, “ÖTV muafiyeti olmasaydı yılın ilk yarısında gördüğümüz yüzde 9 daralma çok daha şiddetli olabilirdi. Beklentimiz, son çeyrekte bu daralma yüzde 20’ye gidebilir. Yılı yüzde 15 daralma rakamı ile bitirebiliriz” dedi.

“ÖTV kalıcı olarak kalkmalı”

ÖTV desteğinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirten Dinçer, “ÖTV çok önemli bir destekti. Beyaz eşya sektöründe ÖTV’nin tamamen kalkmasının gerektiğini düşünüyoruz. Beyaz eşya lüks değildir, temel ihtiyaçtır” dedi. Dinçer, bu taleplerini hükümet kanadı ile görüşüp görüşmedikleri ile ilgili sorular üzerine, “Sürekli iletişim halindeyiz. ÖTV’nin ikinci yarı için kalkmasını talep ediyoruz… Devletin de bazı sıkıntıları olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak ÖTV kalktığında daha fazla satış yapılacağı ve daha fazla KDV anlamında katkı sağlayacağını düşünüyoruz… Devlete ihtiyaçlarımızı ilettik. Önümüzdeki dönemlerde TBMM’de değerlendirileceğine ve pozitif çıktıları olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Dövizden kaynaklı maliyet artışı

Sektörde gerileyen kârlılılklara da dikkat çeken Dinçer, “Beyaz eşyada dövizle ilgili çok ciddî bir maliyet artışı söz konusu. Yüzde 45-50 bandı diyebiliriz. Bunu iç piyasaya yansıtamadık. Bu oranları yansıtmak kolay değil. Sektörün bu anlamda zorlandığını açıkça söyleyebiliriz. Döviz etkiledi, hammadde fiyatları etkiledi, bir de enerji fiyatları çok ciddî olarak etkilemiş durumda” dedi. Son 15 ayda elektrik maliyetlerinin ise yüzde 130 arttığına işaret eden Dinçer, ekonomideki gelişmeler ve iç piyasadaki daralma sebebiyle maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamadıklarını; alınan verimlilik tedbirleriyle bu artışı karşılamaya çalıştıklarını söyledi.