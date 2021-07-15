Biçerdöverler tarlada iken ithalat yapıldı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) biçerdöverler tarladan çıkmamışken, hasat döneminde hububat ithal ederek çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Sarıbal, “TMO, çiftçimize verdiği fiyatın çok üzerinden bir fiyatla dışarıdan arpa ve buğday alarak iç piyasaya ucuza satıyor. Böylelikle hem çiftçinin ürünün para etmesinin önüne geçiyor, hem de oluşturduğu kamu zararını halkımıza yüklüyor. TMO ‘çiftçinin kara gün dostu’ olmaktan çıktı, çiftçiye ‘kara günler yaşatan’ kuruma dönüştü” dedi.

İKİ HAFTADA 1,5 MİLYON TON HUBUBAT İTHALATI

AKP’nin iktidarda olduğu 2003 – 2020 döneminde 105 milyon ton hububat ithal edildi ve karşılığında 27,7 milyar dolar para ödendiğini hatırlatan Sarıbal, 2019 yılında 14 milyon ton hububat ithalatına 3,2 milyar dolar para ödenerek Cumhuriyet döneminin ithalat rekoru kırıldığını vurguladı. 2020 yılında 13 milyon ton hububat ithalatına 3 milyar 136 milyon dolar ödendiğini aktaran Sarıbal, bu yıl yeni ithalat rekorları kırılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: “AKP döneminde 72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar ödendi. 2019 yılında 9,8 milyon ton buğday ithalatına 2,3 milyar dolar para ödendi. 2020 yılında ise 9 milyon 750 bin ton buğday ithalatı ile Dünya’da en fazla buğday ithal eden ülke olarak rekor kırdık. Karşılığında 2,4 milyar dolar ödedik. Üstelik 2017 yılında yüzde 130 olan buğday gümrük vergisi 2020 sonunda sıfırlandı.” 2021’nin ilk 5 ayında 2 milyon 655 bin ton buğday ithal edildiğini, karşılığında 755 milyon dolar ödendiğini bildiren Sarıbay, “Piyasada fiyatlar TMO’nun alım fiyatlarının çok üzerine çıkınca, çiftçi ürününü piyasaya vermeye başladı. Özellikle yem fiyatları hızla yükselince de TMO, her zaman yaptığı gibi ithalata sarıldı” dedi.

HASAT DÖNEMİNDE İTHALAT OLMAYACAK DEMİŞLERDİ

Geçen yıl Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanı’nın, bakanlığının bütçesi görüşülürken, “Hasat döneminde ithalat yaptırmayacağım” sözü vermesine rağmen, henüz biçerdöverler tarladan çıkmamışken, buğday ve arpa ithalatı başladığını kaydeden Sarıbal, “TMO çiftçimizden donunu 1750 liradan aldığı arpayı, dışarıdan 2 bin 328 liraya aldı. Bu arpayı içeriye iç piyasada bin 950 liradan verdi. Aradaki fark kamu zararı olarak yazıldı. Hem çiftçinin ürünü para etmedi hem kamu zarar etti” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi