Bir litre süt 10 liraya dayandı

Çiftçiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47’lik zam henüz uygulamaya konmadan marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine yüzde 3 ila yüzde 15’i aşan oranlarda zam geldi.

Marketlerde kasım ayında 7,95 TL’ye satılan sütler, Aralık itibarıyla 8,99 TL’ye; 8,5 TL’den satılan sütler ise 9,79 TL’ye yükselerek 10 liraya dayandı. Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek, çiğ süt fiyatlarına yapılan artışların henüz uygulanmadığını hatırlatarak, perakende tarafındaki son zamların çiğ sütten kaynaklanmadığına dikkat çekti. Şimşek, 8 Aralık’tan sonra bir de çiğ süt fiyatlarındaki değişim kaynaklı tüketiciye yansıyacak yeni zamlara işaret etti. Şimşek, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin son bir yılda bütün girdi maliyetlerinde ortalama yüzde 100’ü üzerinde artış yaşadığını aktardı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.