Bir milyona yakın abonenin gazı kesildi

ZAMLA BİRLİKTE GAZI KESİLEN ABONE SAYISI DA ARTIYOR. 2021’İN İLK SEKİZ AYLIK TABLOSU, 2020’Yİ GERİDE BIRAKTI. ENERJİ BAKANI DÖNMEZ’İN VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE, 1 MİLYONA YAKIN ABONENİN DOĞAL GAZI KESİLDİ.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Doğal gaza gelen zamlarla birlikte faturasını ödeyemeyenlerin sayısında da dikkat çekici artışlar ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre 2020 yılında faturasını zamanında ödeyemediği için 779 bin 274 abonenin doğal gazı kesilirken, bu sayı 2021 yılının ilk sekiz ayında 914 bin 193’e ulaştı.

Yeşil, “Düşünün halkın ne durumda olduğunu, ne kadar zorluk çektiğini. Yoksullukla baş başa kalan bu halkı, çözüm yerine sürekli zamlarla mağdur ediyorlar” ifadesini kullandı. Bakan Dönmez, milletvekili Nihat Yeşil’in doğal gaz faturalarına ilişkin soru önergesini yanıtlarken, “2020 yılında faturasını zamanında ödeyemediği gerekçesiyle 779 bin 274 vatandaşın doğal gazı kesildi. 2021 yılında ise bu sayı, henüz yılın ilk sekiz ayında aşıldı. Buna göre 2021 yılı Ağustos sonu itibarıyla 914 bin 193 abonenin gazı, faturasını ödeyemediği için kesildi. Hakkında yasal takip başlatılan abone sayısı ise 2020 yılında 53 bin 132’yi bulurken, 2021 yılının ilk sekiz ayında 48 bin 756’ya ulaştı” bilgisini verdi.

Zamlarla halkı mağdur ediyorlar



Bakan Dönmez’in cevabını değerlendiren Yeşil, önergeyi 15 Ekim 2021 tarihinde verdiklerini ve ancak üç ay sonra cevap aldıklarına dikkat çe- kerek, doğal gaza yılbaşında gelen yüzde 25’lik zammı eleştirdi. “Türkiye güllük gülistanlık diyorlar ya, yoksullukla cebelleşen, yoksullukla baş başa kalan bu halkı çözüm yerine, sürekli zamlarla mağdur ediyorlar. Bu sadece doğal gaz ile olan zammın ve icralık olan kısmın ifadesi. Bunun elektriği var, gıdası var, yiyeceği var, içeceği var, okul masrafı var, sağlığı var; aklınıza ne geliyorsa. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Elektrik dahi doğal gazla üretiliyor” diyen Yeşil, iktidarı, “hiçbir şeyi göz önünde bulundurmadan dört tane tefecinin hesabını yaparak onları zenginleştirmeye” çalışmakla suçladı.