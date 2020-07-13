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13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Borç ve faiz batağındayız

13 Temmuz 2020, Pazartesi 00:31
2003-2019 DÖNEMİNDE ÖDENEN İÇ VE DIŞ BORÇ FAİZİ 460 MİLYAR DOLAR. TÜKETİCİ KREDİLERİ 700 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ.

Faize saat başı 3.1 milyar dolar

DPT eski Müsteşarı ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin verdiği rakamlar: Dış ticaret açığı 1 trilyon dolar. Ödediğimiz dış borç faizi 173 milyar dolar. Kamu sektörünün ödediği iç ve dış borç faiz toplamı 460 milyar dolar. Devletin 17 senedir her saat başı ödediği faiz 3.1 milyar dolar.

Bu borçlanma furyası ile nereye?

On milyonlarca kişi pandemi döneminde ekonomik sıkıntıyı daha fazla borçlanarak atlatmaya çalışıyor. Tüketici kredileri ve kredi kartı harcamaları 700 milyar TL’yi aştı. Geliri olmayan da 2 bin TL’ye kadar kredi çekebilecek. Aşırı borçlanma endişe doğuruyor.

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Borç ve faiz batağındayız

Hükümet, ekonomiyi canlandırmak için hem şirketleri hem de vatandaşları daha fazla borçlandırma yoluna gidiyor. Devletin her saat başı ödediği faiz ise 3,1 milyar dolar.

Türkiye’de on milyonlarca kişi pandemi döneminde yaşadıkları ekonomik sıkıntıları daha fazla borçlanarak atlatmaya çalışıyor. Son verilere göre, tüketici kredileri ve kredi kartı harcamaları 700 milyar TL’yi aşmış durumda. Hükümet ise bireysel kredileri daha da artırmak için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Vatandaşlar, herhangi bir geliri olmasa bile bankalardan 2 bin TL’ye kadar kredi çekebilecek. Ancak toplumdaki bu aşırı borçlanma, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından endişeye sebep oluyor. 

Krediye yönlendiriliyor

Türkiye’de hükümet, pandemi ile sarsılan ekonomiyi canlandırmak için hem şirketleri hem de vatandaşları daha fazla borçlandırma yoluna gidiyor. Hükümet, son olarak borcunu ödeyemeyenlerin daha fazla harcama yapabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BBDK) üzerinden bankalara talimat gönderdi. Yeni düzenlemeye göre, herhangi bir gelir beyan etmeyen vatandaşların kredi kartı limiti bin 300 TL’den 2 bin TL’ye çıkarıldı. Emekliler için de PTT üzerinden 60 ay vadeli kredi imkanı getirildi. Bütün bankalara gönderilen talimatla asgarî ödeme tutarını bir yıl içinde üç kez ödemeyen vatandaşların kredi kartlarının 2020 sonuna kadar kapatılmaması istendi. Son olarak kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından tatil, sosyal hayatı destek, taşıt ve konut kredileri olmak üzere 4 yeni kredi paketi açıklandı.

Vatandaşın borcu 706 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borcu, son bir yılda yüzde 37 arttı. Özellikle son dönemde, birbiri ardına açıklanan kredi paketleri ile vatandaşların borçluluk miktarı hızla yükseldi. Yine BDDK verilerine göre, 5 Haziran haftasında 651 milyar TL düzeyinde olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcuna, son 1 ayda tam 55 milyar TL daha eklendi. DW Türkçe’nin haberine göre, Ekonomist Cüneyt Akman, Türkiye’de resmi rakamlara yansımasa da giderek büyüyen bir “borçlu işsizler ordusu” olduğuna dikkat çekiyor.

Her saat başı 3,1 milyar dolar faiz ödüyoruz

Pandemi sırasında ortaya konan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmanın yasaklanması gibi önlemlerle işsizliğin yokmuş gibi gösterildiğini savunan Ak- man, şu görüşleri dile getiriyor: “Bugün ihtiyaçları için kredi alan insanlar, yarın işini kaybettiğinde ne olacak? İşsiz olmak var, bir de borçlu işsiz olmak var. Hükümet işsizliği ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmıyor. Ama insanları borçlandırarak çok büyük bir felaketi hazırlıyor.” CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1881, Düyun-u Umumiye’ye giden yolun benzeri: AKP, 2003-2019, Dış ticaret açığı: 1 trilyon dolar, Ödediğimiz dış borç faizi: 173 milyar dolar, Kamu sektörünün ödediği iç ve dış borç faizi: 460 milyar dolar, Devletin 17 senedir her saat başı ödediği faiz: 3,1 milyar dolar” dedi.

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