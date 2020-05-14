Borçlanma tam gaz

Nisan ayını öngörülerin iki katından fazla 65 milyar lira civarında borçlanma ile tamamlayan Hazine, Mayıs ayı iç borçlanmasında ise 40 milyar lira olan hedefi aşarak 48 milyar liranın üstüne çıktı.

Hazine önceki gün düzenlediği iki ihale ve iki sukuk ihracı ile yaklaşık 20 milyar lira borçlandı. Mayıs ayı iç borçlanması ise 40 milyar lira olan hedefi aşarak 48 milyar liranın üstüne çıktı. Diken’in haberine göre, Hazine’nin borçlanma programı bu hafta kurumsal yatırımcılara yönelik altın cinsi tahvil ve kira sertifikası ve 22 Mayıs’taki altı ay vadeli bono ihalesi ile devam edecek. Nisan ayını öngörülerin iki katından da fazla 65 milyar lira civarında borçlanma ile tamamlayan Hazine, Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38.5 milyar lirası piyasadan 40 milyar liralık iç borçlanma öngörüyordu.

BORÇ ÇEVİRME RASYOSU

Hazine borç çevirme rasyosunu yüzde 200’e yaklaştırırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni aktif rasyosu düzenlemesi sonrası lokal bankaların tahvile ilgisi oldukça arttı. BDDK’nın bankaları daha çok kredi vermeye, tahvil alımına gitmeye ya da Merkez Bankası ile swap (para takası) yapmaya yönelten kararı sonrası lira cinsi tahvil getirilerinde sert düşüşler görülüyor. Öte yandan katılım bankalarından gelen talep üzerine ay sonuna doğru yapılan iki yıllık sukuk ihracı da erkene çekildi.

AKTİF BÜYÜKLÜK 717 MİLYAR LİRA

Bir diğer taraftan ise Merkez Bankası tarihinin en hızlı tahvil alımlarını da sürdürüyor. ‘Merkez’in tahvil portföyü geçen yıl sonundaki 19 milyar liradan dün itibariyle 62.6 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan aldıkları haricinde analitik bilançosundaki aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar tahvil alımına gitmeyi öngörüyor. Bilançoya göre aktif büyüklük 11 Mayıs itibariyle 717 milyar lira.

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Cari açık 120 milyondan 5 milyara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın mart ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu yılın mart ayında 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu. İstanbul - aa

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Yüzde 3.5 küçülme bekleniyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’de milli gelirinin sınırlı tecrit uygulamaları ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu yıl yüzde 3.5 düşmesini öngörüyor. Diken’in haberine göre, Avrupa, Asya ve Afrika’daki 37 ülkedeki trendleri takip eden EBRD, son altı aylık ekonomik görünümünde tahminlerini güncelledi. EBRD kasım ayında bölgesinde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 2020’de yüzde 2.9 yükselmesini bekliyordu. EBRD Başekonomisti Beata Javorcık, “EBRD bölgesi, tıpkı dünyanın çoğu gibi, ikinci dünya savaşından bu yana en büyük zorluklarla karşı karşıya. Bir sağlık krizi olarak başlayan şey ekonomik kriz haline geldi ve bölgedeki hemen hemen tüm ekonomilerin bu yıl önemli bir daralma yaşamaları bekleniyor.” Öte yandan, hükümet bu yıla ilişkin yüzde 5 büyüme hedefini koruyor. Ancak uzmanlar bunun mümkün olmadığı görüşünde birleşiyor.