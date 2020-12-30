Borçların yapılandırılmasında süre uzatıldı

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksidin ödenme süresi bir ay uzatıldı. AA

Okunma Sayısı: 794

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.