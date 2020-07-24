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25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bu bayramda esnafa sahip çıkalım

24 Temmuz 2020, Cuma 00:34
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen bayram satış yapamayan esnafımıza bu bayramda ülke olarak sahip çıkmalıyız” dedi.

Zor dönemden geçen esnafın yüzü gülmeli

Pandemi ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda beklediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkârların Kurban Bayramı için ümitli olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,  “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında esnafımızın çikolata, şekerleme ve tatlılar başta olmak üzere tüm satışlarında büyük bir düşüş olduğu için beklenen ciro elde edilemedi. Ancak esnafımız önümüzdeki Kurban Bayramı’na umutla bakıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala ülke genelinde tüm esnaf ve sanatkârlarımız hazırlıklarını tamamladı. 50 Milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Palandöken, “Tüm esnafımız hummalı bir şekilde çalışarak istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır” diye konuştu. Öte yandan çarşı pazar alış verişlerinin de artmasının beklendiğini söyleyen Palandöken, şu ifadelere yer verdi: “Ülke genelinde milyonlarca aile, çocukları ve kendileri için bayramlık kıyafet, ayakkabı gibi alış verişler yaparken çarşı pazarda özellikle kolonya, çikolata, şeker, tatlı, kuruyemiş gibi ürünlerin satışlarında Ramazan Bayramına göre büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Kurban Bayramı alış verişleri sayesinde çarşı pazardaki canlılık esnafımızın yüzünü güldürecektir. Zor bir dönemden geçen esnafın yüzünün gülmesi için herkes bölgesinde ve çevresindeki esnafa sahip çıkarak bu bayramda mahallenin bekçisi konu- mundaki küçük esnafın yüzünü güldürmesini bekliyoruz.”

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Kovid mağdurlarının kredi borçları ertelendi

Kovid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkârın Halkbank’tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi. Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek. Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak. Ankara – aa 

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