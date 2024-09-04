Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Ekonomide öngörülenden keskin yavaşlama: Bu daha başlangıç” başlıklı bir yazı yazdı.

BirGün’de yazan Kozanoğlu, “IMF tarafından desteklenen kemer sıkma programının şimdilik ekonomiyi yavaşlattığını, önümüzdeki dönemlerde daha sert daralmaların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Ne yazık ki bir anlamda bu daha başlangıç. Önemli olan, ekonomik yavaşlamanın TÜİK istatistikleriyle sınırlı kalmayacağı; sade yurttaş için daha fazla işsizlik, daha yaygın yoksulluk, refahında daha belirgin düşüş anlamına geldiği gerçeği…” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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