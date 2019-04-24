Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, iş dünyasını sesziz kalmakla suçlayarak "Bu kakar korkuyla nereye gideriz?" diye sordu.

İbrahim Kahveci'nin Karar'da yayınlanan bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

"Artık krizleri sorgulayamıyor, dertlerimizi de açıklayamıyoruz. Akşam sofrada yemek pişemiyorsa sesimiz de çıkmıyor. Sabah kahvaltıda kuru ekmek lüks olmuş ama derdimiz ülke bekası deniliyor.

Oysa kimse 2 milyar dolarlık köprüye 12 milyar dolar Hazine garantisine bakmıyor. Açık ihalelerin iptal edilip yüzde 50 fazlasına tanıdık firmalara verilmesini de göremiyor. Matematik ile ülkenin bekasını şifreleyebiliyor ama aynı matematiği ülkemizin yoksulluğunda görmezden geliyoruz.

(...)

Hafta sonu vahim bir olay yaşandı. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimi ile karşı karşıya kaldı.

Bakıyorsunuz ki;

İş dünyasından “çıt” yok. Ne kurumsal bir açıklama, ne bir kınama. Sadece şahsi bir kaç tweet...

Kurumsal sessizlik... Sanırsınız ki, kuzuların sessizliği. Bu kadar korkuyla nereye gideriz? Hangi yabancı gelir; hangi teknolojiyi artırabiliriz?"