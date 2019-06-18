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18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Buğday kuraklık nedeniyle bu yıl erken olgunlaştı

18 Haziran 2019, Salı 11:57
Türkiye'nin önemli hububat ekim bölgelerinden Kırşehir'de, tarımsal kuraklık ve sıcaklık stresi nedeniyle bu yıl buğday erken olgunlaştı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Çiftliği Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı, Kırşehir'in İç Anadolu Bölgesi'nde kuru tarım yapılan önemli üretim merkezlerinden olduğunu, kentte 350 bin dekar alanda buğday ekildiğini söyledi.

İl genelinde sulu tarım yapılan alanların az olduğunu ifade eden Ayrancı, kuru tarım alanlarında ağırlıklı olarak arpa ve buğday ekildiğini, bu ürünlerin de hasat aşamasına geldiğini aktardı.

Bu yıl sıcaklıktaki artış ve rutubetteki kısmi düşüşün, bölgedeki bitkilerde kuraklık ve sıcaklık stresini beraberinde getirdiğini anlatan Ayrancı, "Söz konusu durum, bitkilerin olgunlaşma zamanını da erkene çekti. Normalde buğday, Kırşehir'de ya da Orta Anadolu'da temmuz ayında hasat olgunluğuna gelmesi gerekirken, daha haziran ortalarında kuru tarım yapılan birçok kıraç bölgede sarı olgunluğa erişti. Bu nedenle de bazı bölgelerde hasatlar başladı. İçinde bulunduğumuz arazi üniversitemizin tarım arazisi. Burada da erken ürünlerdeki erken olgunluğun etkisini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir ve Orta Anadolu'da şubat ayına kadar yağışların normal seyrinde devam ettiğini ancak yağış miktarının mart, nisan ve mayıs aylarında uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Ayrancı, "Üç ayda yüzde 56 oranında eksik yağış meydana geldi. Sıcaklık olarak değerlendirdiğimizde de 3 aylık süre içerisinde uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 15 oranında sıcaklık artışı oldu. Bu gelişme de erken olgunlaşmayı beraberinde getirdi." dedi.

AA

Etiketler: Kırşehir, buğday, kuraklık
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