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Bunge Türkiye’de ŞMS Kopuz Gıda ile büyüyecek

28 Şubat 2024, Çarşamba 17:00
Bunge Türkiye’de endüstriyel gıda çözümleri alanında ŞMS Kopuz Gıda ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Firma ayrıca Türkiye’deki ilk inovasyon merkezi Creative Stüdyo’nun çalışmalarına da start verdi.

Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton ve ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, yapılan anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildi. 

Paul Ayton: 200 yılı aşkın eşsiz bir hikaye 

Toplantıda konuşan Bunge Asya Başkan Yardımcısı Ayton, “Bunge, 40'tan fazla ülkede 300'den fazla işletmesi ve 23 binden fazla çalışanı ile küresel gıda sisteminin en önemli oyuncusudur. 200 yılı aşkın tecrübesiyle Çin’den, Kanada’ya, Brezilya’dan, Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanında yağlı tohum işleme, bitkisel yağ ve protein tedarikinde lider konumda bulunan şirketimiz, gıda, yem ve yenilenebilir enerji sektörleri için de en yüksek kalitedeki ürünleri dünya piyasalarına sunuyor" dedi.

Şemsi Kopuz: Krizlerden öğrenerek çıktık

Toplantıda konuşan ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, ŞMS Kopuz Gıda’nın 1970'li yılların başında atılan sağlam temeller üzerine kurulmuş bir aile şirketi olduğunu, büyük bir azim, kararlılık ve alın teri ile bugün dünya genelinde birçok ülkedeki hammadde üreticileri ile nihai üreticileri bir araya getiren stratejik bir köprü haline geldiğini belirtti.

Kopuz sözlerine şöyle devam etti:

“Son 10 yıl, küresel ekonomi ve gıda sektörü için fırtınalı bir dönemdi. Akıl almaz kırılmalar, dönüşümler ve krizler yaşadık. Dört yıl önce başlayan pandemi, gıda sektöründeki krizi zirveye taşıdı. Savaşlar; bölgesel gerilimler; arz zorlukları; artan enerji, lojistik ve işgücü maliyetleri de sürdürülebilir üretimin önündeki en büyük zorluklar olmaya devam ediyor.”

Konuşmasında ŞMS Kopuz Gıda ve Bunge iş ortaklığının önemine de değinen Şemsi Kopuz sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün bizim için olduğu kadar sektörümüz ve Türkiye için de önemli ve anlamlı bir gündür. Sektöründe dünyanın en öncü ve lider şirketlerinden biri olan Bunge ile işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler bu işbirliğinin gıda sektörünün gelişimine ve rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

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