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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bütçe açığı yine halka kapattırılacak

21 Nisan 2020, Salı 17:00
Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, bütçe açığının martta 43.7 milyar lira ile bu yıl öngörülen açığın üçte birine yakın olduğunu vurgulayarak, “Koronavirüsü nedeniyle mutlaka ek kaynak ihtiyacı doğacak. Yani Hazine ve Maliye Bakanı’nın deyimiyle vergi yine tabana yayılacak” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, Kolalı gazoz ve puroya Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve oyun konsoluna yüzde 50 ek gümrük vergisinin kaynağın ne olacağını yavaş yavaş netleştirdiğini vurgulayan Bingöl, “Talebi artan her ürünün zincirleme reaksiyon ile vergisi de artıyor sanırım. Tıraş makinelerine dikkat” diye konuştu.

HARCAMALAR ŞEFFAF OLMALI

Bingöl, kaynak oluşturmak için yeni vergilerin kapıda olduğuna dair ise, “Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın deyimiyle vergi yine tabana yayılacaktır. 26 Mart’ta kolalı gazoz ve puroya ÖTV artışı, 18 Nisan’da oyun konsoluna yüzde 50 ek gümrük vergisi de kaynağın ne olacağını yavaş yavaş netleştiriyor. Talebi artan her ürünün zincirleme reaksiyon ile vergisi de artıyor sanırım. Tıraş akinelerine dikkat. Şeffaflığın olmadığı bir ortamda bu paraları hoyratça harcayanlar için vergi bir güç, ödeyenler için ise yüktür. Bu yıl verilecek yüksek bütçe açıklarının en önemli yüklenicisi yine vatandaş olacak. Bu yüzden harcamaların şeffaf yapılması çok önemli. Ayrıca tasarruf önemli. Eskilerin deyimiyle “Dönem delikli kuruşa kırk düğüm atma dönemi” diye konuştu.

Etiketler: bütçe
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