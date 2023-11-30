Çalışan emekliye de 5 bin TL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin 80 maddelik torba kanun teklifi üzerindeki görüşmeler ikinci gününde devam etti.

AKP’li milletvekillerinin verdiği önergeyle çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme torba kanun teklifine eklendi. Maddenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Madde ile, 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir/aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5.000 TL tutarındaki ödemeden gelir/aylık almakta iken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işyerlerinde çalışan emeklilerin de yararlandırılması amaçlanmaktadır.” Ankara - Anka

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