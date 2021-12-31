Çalışanı memnun edemeyen kaybedecek

Pandemiyle birlikte uzaktan veya hibrit çalışma, çalışan nezdinde hem iş değiştirmeyi hem de yurtdışında çalışma imkânlarını kolaylaştırdı.

Çalışan memnuniyeti sağlayamayan organizasyonlar, ellerindeki yetenekleri kaçırma riskiyle karşı karşıya. Harika işyeri olduğunu belgeleyemeyen organizasyonlar ise potansiyel yeteneklere erişmekte daha da zorlanacaklar. Sahip olduğu metodolojiyle 1992 yılından bu yana 100 milyonun üzerinde çalışanla anket gerçekleştiren Great Place to Work®, 2022 ve sonrası için iş dünyasının yeni olmazsa olmazları konusunda şirketleri uyarıyor.

Pandeminin zorunlu hale getirdiği evden veya uzaktan çalışma modelleri, mevcut çalışanlara yeni iş imkânları için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, insan kaynakları ve şirket yöneticileri için yeni bir zorlu döneme işaret etti.

İstanbul - Nihat Orhan

