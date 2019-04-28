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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Çalışanlar fazladan ödedikleri primleri geri alabilecek

28 Nisan 2019, Pazar 14:57
Birden çok işte çalışanların fazladan ödediği sigorta primlerini geri alma imkanı var. Aynı şekilde tavanı aşan ödemeler de iade ediliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.

Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor. Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor ve ödenen miktarlar SGK'nın kasasında kalıyor.

GERİ İSTEME HAKKI VAR

Sigortalıların birçok iş yerinde çalışması nedeniyle ödenen primleri, prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, kişinin fazla ödenen bu parayı geri isteme hakkı doğuyor. SGK da aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade ediyor. Tavanı aşan kısmın tamamı sadece sigortalı çalışana ödenebiliyor. İşveren hissesi ödenmiyor.

İADE İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Fazladan ödenen primin iadesi için SGK'ya başvuru şartı var. Başvuru yapmayanların primi iade edilmiyor. Sigortalı SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri isteyebilir.

SGK talep üzerine fazla yapılan ödeme olup olmadığını kontrol edip, işverence böyle bir paranın yatırılıp yatırılmadığına bakıyor. Yatırılmadıysa talep reddediliyor. Yatırıldığının tespiti halinde, tutar talep tarihini takip eden ay içinde bir kerede ödeniyor. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammıyla faiz ödenmiyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Uzun vadeli sigorta kolları için sigortalı hissesi yüzde 9. Genel Sağlık Sigorta prim oranı ise yüzde 5. Toplamda yüzde 14'lük bir sigortalı tutarı var. Prim iadesi bu oranlar üzerinden talep ediliyor. Prim iadesinde brüt ücret dikkate alınıyor.

İki ayrı iş yerinde çalışıp 2019 yılı Ocak ayında toplamda 20 bin TL brüt ücret alan bir sigortalının prime esas kazanç üst sınırı üzerinde olan 4 bin 779 TL'lik kazancından, kesilen sigorta primi iade ediliyor. Bunun nedeni, fazladan ödenen bu tutarın aslında sigortalının kendi ücreti olmasından kaynaklanıyor.

Etiketler: SGK, prim, Genel Sağlık Sigorta
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