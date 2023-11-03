Çalışanların yüzde 60’ı asgari ücret alıyor

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuştu.

Türkoğlu, “Asgari ücretten bildirilen çalışanların SGK istatistiklerine göre yüzde 40 olduğunu biliyorum ancak gelin görün ki gerçek veri, sistemdeki asgari ücretin yüzde 25’i oranında daha fazla ve neredeyse memlekette çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretle çalışmakta. Şöyle yapıyorsunuz: Eğer kişi, bir saat fazla mesaisi varsa, bir gün fazla çalıştıysa, bir lira o ay asgari ücretten fazla gelir elde ettiyse onu istatistiğin dışında tutuyorlar. Gerçek rakam Türkiye’de çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretle çalışıyor. Bir tık üstü diyelim. O da yine açlık sınırın altında kalmak kaydıyla, o da neredeyse yüzde 70’lerin üzerine çıkmış. Bugün ihtiyacını ne ise onu yapıyor ve yaptığınızın nelere etki ettiğini inanın hesap etmiyorsunuz. Eskiden bu hesapları liyakatli bürokratlar, tecrübeli bürokratlar yapar ve siyasetçilere sunardı. Şimdi tabi liyakatli bürokrat da kalmadığı için bu imkan da ortadan kalktı” dedi.

Ankara - Anka