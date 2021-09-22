Çanakkale köprüsü geçiş ücreti 15 Avro

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Temeli 18 Mart 2017’de atılan ve hizmete 18 Mart 2022’de açılması beklenen köprü hakkında en çok merak edilenlerden biri de geçiş ücretinin ne kadar olacağıydı.

Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün geçişinde belirlenecek fiyatı gemi tarifesiyle geçişle kıyaslayarak, “Burada biliyorsunuz; mevcut geçiş feribotlarla ve gemiyle sağlanıyor. Gemiyle sağlanıyor ve 30 dakikanın ü-zerinde bir geçiş süresi var. Ama gemiye bindikten sonra tabiî oradaki bekleme kuyrukları var. Köprü açıldığı zaman köprünün geçiş ücreti 15 euro olacaktır” ifadelerini kullandı.