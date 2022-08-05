"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

"Çaresizlikten cesur olmaya başladılar"

05 Ağustos 2022, Cuma 23:28
Ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, “Korkutulmaktan yorulan iş dünyası çaresizlikten cesur olmaya başladı” dedi.

Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyon gelişimine dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti: “Deniz bitti, kamu kaynakları bitti, biliyorsunuz ihracatçıların dövizlerine el koymaya kalktılar, önce yüzde 20’si, sonra yüzde 40’ını, sonra yetmemiş olacak ki iş adamlarına ‘Çok sıkıştık, rica ediyoruz döviz bozdurun’ diye telefon açtılar, o da işe yaramayınca MB Başkanı Kavcıoğlu’nu İstanbul Sanayi Odası’na gönderdiler ve ‘Siz stokçusunuz, elimizde liste var’ dediler. Hepimiz ayağa kalktık, çünkü sanayiciyi ‘stokçulukla’ suçlayamazsınız. Stok tutmakla stokçuluk farklı şeylerdir, sanayici üretimini sürdürebilmek için sanayici stok tutmak zorundadır, istediğin malı da alamıyorsun, mesela beyaz eşya yan sanayicileri parasını vermiş olmasına rağmen 50 hafta sonra mal alabiliyor” diyen Oğuz, “Sanayici dövizini bozdurmazsa onları mimleyip işlerini bozarlar mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

Suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar

“Tabii ki bozarlar ama şunu da söyleyeyim, hani kediyi köşeye sıkıştırınca yüzüne dalar ya, şimdi çaresizlikten sanayici yavaş yavaş cesur olmaya başladı. Çaresizlikten! Çünkü sürekli olarak korkutuluyorsunuz, iş dünyası korkutulmaktan yoruldu, artık yorulduk. Dünya gazetesi olarak bütün sanayicilerle konuştuk, Bloomberg’de devamlı anlattık, İSO’da yaptığı konuşmada fırça atan Merkez Bankası Başkanı TOBB’a gittiği zaman suçlamada bulunmadı, sadece şikayet dinledi. ‘Ben size stokçuluk demek istememiştim yanlış anlaşıldı’ diye geri adım attı. Türkiye’nin dövize ihtiyacı var, dövizi ihracatçı üretiyor, bunu sanayicinin aldığı malla üretiyor, eğer siz sanayiciyi ‘stokçu’ diye sistem dışına çıkarırsan ihracatçı ne ihraç edecek, hangi döviz gelecek? Bunlar döviz sıkıntısını ‘stokçu’ diye iş adamına, enflasyonu da ‘vatandaşın açgözlülüğüne’ bağlayarak suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar, bunun sonu yok!” 

Etiketler: çaresizlik, cesur
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borca battık

    Sınav merkezi değişikliği AİS üzerinden yapılabilecek

    Yetkin: KPSS dosyası büyüyor

    "Mülakat sistemini de hemen kaldırın"

    "İktidarın tek derdi haber yasaklatmak"

    "Üretmeye korkar olduk"

    Trabzonspor, 3 puanla başladı

    Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ortak açıklama

    'Balıklı Rum Hastanesi'nin taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok'

    İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

    "Roboski aydınlatılmadan helalleşemeyiz"

    "Vaka sayıları patladı, sağlık işçileri endişeli"

    Hastane yangını korkuttu

    29 Haziran 2022 ''en kısa gün'' olarak kayıtlara geçti

    Liseliler Konya'da Nurlarla buluştu

    DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

    Tıkalı lavaboyu açarken hastanelik oldu: "Kimyasal ürünü dökünce parlama oldu''

    Umre turları başlıyor: Yaş sınırı olmayacak ve aşı şartı aranmayacak

    Avrupa'da binlerce kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartı, gri pasaport, resmî ilan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Borca battık
    Faruk ÇAKIR

    İnsanları kandırıyorlar
    Osman ZENGİN

    Diyânet ve Siyaset İşleri
    Risale-i Nur'dan

    Ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu ince sırrı kavrayabilsek!
    Orhan Ali YILMAZ

    Cüz-i İhtiyarî ya da şu Esâs-ı İnsâniyet…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Çin’e etkileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.