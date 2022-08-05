"Çaresizlikten cesur olmaya başladılar"

Ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, “Korkutulmaktan yorulan iş dünyası çaresizlikten cesur olmaya başladı” dedi.

Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyon gelişimine dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti: “Deniz bitti, kamu kaynakları bitti, biliyorsunuz ihracatçıların dövizlerine el koymaya kalktılar, önce yüzde 20’si, sonra yüzde 40’ını, sonra yetmemiş olacak ki iş adamlarına ‘Çok sıkıştık, rica ediyoruz döviz bozdurun’ diye telefon açtılar, o da işe yaramayınca MB Başkanı Kavcıoğlu’nu İstanbul Sanayi Odası’na gönderdiler ve ‘Siz stokçusunuz, elimizde liste var’ dediler. Hepimiz ayağa kalktık, çünkü sanayiciyi ‘stokçulukla’ suçlayamazsınız. Stok tutmakla stokçuluk farklı şeylerdir, sanayici üretimini sürdürebilmek için sanayici stok tutmak zorundadır, istediğin malı da alamıyorsun, mesela beyaz eşya yan sanayicileri parasını vermiş olmasına rağmen 50 hafta sonra mal alabiliyor” diyen Oğuz, “Sanayici dövizini bozdurmazsa onları mimleyip işlerini bozarlar mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

Suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar

“Tabii ki bozarlar ama şunu da söyleyeyim, hani kediyi köşeye sıkıştırınca yüzüne dalar ya, şimdi çaresizlikten sanayici yavaş yavaş cesur olmaya başladı. Çaresizlikten! Çünkü sürekli olarak korkutuluyorsunuz, iş dünyası korkutulmaktan yoruldu, artık yorulduk. Dünya gazetesi olarak bütün sanayicilerle konuştuk, Bloomberg’de devamlı anlattık, İSO’da yaptığı konuşmada fırça atan Merkez Bankası Başkanı TOBB’a gittiği zaman suçlamada bulunmadı, sadece şikayet dinledi. ‘Ben size stokçuluk demek istememiştim yanlış anlaşıldı’ diye geri adım attı. Türkiye’nin dövize ihtiyacı var, dövizi ihracatçı üretiyor, bunu sanayicinin aldığı malla üretiyor, eğer siz sanayiciyi ‘stokçu’ diye sistem dışına çıkarırsan ihracatçı ne ihraç edecek, hangi döviz gelecek? Bunlar döviz sıkıntısını ‘stokçu’ diye iş adamına, enflasyonu da ‘vatandaşın açgözlülüğüne’ bağlayarak suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar, bunun sonu yok!”