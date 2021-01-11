Cari açık beklentileri aştı

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı 2019 Kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara çıktı.

Beklentiler 3.7 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolarına çıktı. 12 yıllık beklenti ise 37.7 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası artışta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesinin etkili olduğunu belirtti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 Kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 632 milyon dolar fazla verdi. İstanbul - anka

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