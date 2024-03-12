Cari açık beklentileri aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.595 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış bazda cari açık 37,52 milyar dolar oldu. 2023 Ocak’ta cari açık 10,4 milyar dolar olmuştu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Ocak’ta 3,6 milyar dolar fazla verdi. Dış ticaret açığı 4,4 milyar dolara geriledi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,7 milyar dolar olarak kayda geçti. Net hata noksan 1,9 milyar dolar açık verdi. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 661 milyon dolar oldu. Resmi rezervlerde ise 6,21 milyar dolar azalış gördü. Karar’ın haberine göre Portföy yatırımlarında 1.086 milyon dolar tutarında giriş oldu. Yurt dışında hisse senedi piyasasında 186 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri 264 milyon dolar net alış yaptı. Haber Merkezi

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