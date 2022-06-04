Çarşı pazar TÜİK’i doğrulamıyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, “Açıklanan enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de veriler çarşı pazar gerçeğini yansıtmamaktadır” dedi.

TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı oranlarına göre aylık bazda yüzde 2,98, beş aylık bazda yüzde 35,64 ve son bir yıla göre yüzde 73,5 oranında artış yaşandığını hatırlatan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, “Ancak, açıklanan enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de açıklanan veriler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Birleşik Kamu-İş konfederasyonu araştırma birimini Kamu-Ar’ın yaptığı araştırmaya göre Mayıs ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 9,2, beş aylık bazda 65,6, yıllık bazda yüzde ise 159,6 oranı ile üç haneli rakamlar olduğunu bildiren Balık, “Kamu-Ar verilerine göre yıllık bazda sebzede 422,4, meyvede yüzde 243,1, ekmek, pirinç un ürünlerinde 139,4 gibi oranlarda enflasyon yaşanmaktadır. Kamu-Ar verilerinin TÜİK’in verilerine kıyasla vurdumduymaz AKP iktidarına inandırıcı gelmese de vatandaşlar çarşı pazarda gerçeği yaşayarak öğrenmektedir” diye konuştu.

MARKET SEPETİ YILBAŞINDA 500, ŞİMDİ 828 LİRAYA DOLUYOR

Kamu çalışanları ve emeklilere ise enflasyon farkı harici yüzde 7,5 oranında zam yapılmasının bugün yaşanan enflasyona göre maaşların alım gücü geçen yılın asgari ücretin bile gerisine düşürdüğüne dikkat çeken Balık, “Hali hazırda akıl dışı oranlarda açıklanan enflasyon oranlarıyla kamu emekçileri ve emeklilerin gasp edilen haklarından bu sefer toplu sözleşme oyunları ile ne kadar az verirsek o kadar iyi zihniyeti ile hareket edilmeye çalışılmaktadır. Yeni yılın ilk aylarında 500 liraya aynı kalemlerden oluşan market sepetinin bugün en az 828 liraya dolduğunu yurttaşlar çok yakından gözlemlemektedir. Ekonomi bu derece bunalımda iken ilk beş aylık enflasyon oranına göre maaşlara en az yüzde 65 oranında zam yapılması gerekmektedir” dedi.

