Castrol, Türkiye'de Çin’den sonra en çok büyüyen pazar

Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, Türkiye’de atağa kalktı. Pandemi sonrasında elde ettiği büyüme ile 2021’nin ilk yarısında Türkiye’de çok dereceli motor yağı pazar payını yüzde 31’e çıkaran Castrol, Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke oldu.

Dünyanın en çok bilinen madeni yağ markası Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ile Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, sektörde ve Castrol dünyasında pandemi sonrası dönemi değerlendirdi. Otomotiv sektörünün potansiyeline paralel olarak madeni yağ sektörünün de büyüdüğünü belirten Köksal, “Küresel ölçekte madeni yağ pazarındaki büyümeyi endüstriyel gelişim de destekliyor. Türkiye’de ekonominin lokomotiflerinden otomotiv sektörü dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye devam ediyor. Madeni yağ sektörü bu büyümeden doğru orantılı etkileniyor. Sektör Türkiye’de son iki-üç senede yüzde 6–7 oranında, geçen yıl ise pandemiye rağmen yüzde 9 büyüme gösterdi. Bu yılın ilk 6 ayında pazarın yüzde 30’un üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Yılın kalan bölümünde büyümenin biraz daha dengeleneceğini ve sektörün 2021’i de büyüme ile kapatacağını öngörüyoruz” dedi.

En çok büyüyen 2. Pazar

Türkiye’de Castrol olarak kazanan tarafta olduklarını söyleyen Ayhan Köksal, “Pandemiden çok şey öğrendik. Dönemin en önemli ihtiyacı empatiydi. Sadece çalışanlarımıza değil tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize bu yaklaşım ile maddi ve manevi birçok destek sağladık. 2020 yılında Castrol dünyasında hacimsel büyüme elde eden tek ülke olduk. Türkiye, Çin‘den sonra en çok büyüyen ikinci pazar” ifadesini kullandı.

Gemlik’e büyük yatırım

Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden biri olan Gemlik fabrikasında yılda yaklaşık 90 milyon litre madeni yağ ürettiklerini ifade eden Köksal, “İşimiz sıvı mühendisliği. 120 yılı aşkın süredir dünyanın hareket etmesine katkı sağlıyoruz. Castrol’ün dünyadaki inovasyon ve fikir üretim merkezlerinden biriyiz. Gemlik, Avrupa tesisleri arasında hem lokasyon hem kapasite artırımı uygunluğu hem de üretim maliyetlerimizin rekabetçi olması sebebi ile yatırımları artırmaya karar verdiğimiz bir tesis. Gelecek 5 yıl içinde fabrikaya toplam 30 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Böylece kapasiteyi artıracağız. Bunun 10 milyon dolarlık bölümünü 2021 ve 2022 yılı içerisinde tamamlıyoruz. Bu sayede artan ihracatımızı daha da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığımız ülkelerin arasına İspanya, Katar, Afganistan ve Litvanya’yı da ilave ederek toplam 24 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Bölgemizin madeni yağ üssüyüz. Castrol Türkiye’yi Castrol dünyasında eşsiz bir örnek ve büyük bir güç haline getirdik. Türkiye, Castrol dünyasında üretim, ihracat ve insan kaynağı alanlarında gelişmekte olan birçok ülkenin önüne geçerek Çin’den sonra en stratejik ikinci pazar konumunda” diye konuştu.

Ustaların yüzde 90’ının tercihi

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz ise, Türkiye’de 65 yıldan fazladır faaliyet gösteren bir marka olarak tüm paydaşların, endüstriden otomotive tüm müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde gözlemleyerek ve geliştirdikleri teknolojik yenilikleri ortaya koyarak yağın ötesinde hizmet vermeyi hedeflediklerini ve bunun da karşılığını gördüklerini belirtti. Nilay Tatlısöz, 2021’de gerçekleştirilen Marka Sağlığı Araştırması’na göre ustaların bir numaralı tercihinin bu sene de Castrol olduğunu söyleyerek sözlerine devam etti: “Binek otomobil bakım ve onarımı yapan yetkili, özel servis, yağ değişim noktaları sahibi ve ustalarıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 90’ı birinci veya öncelikli olarak Castrol’ü tercih ediyor. Yüzde 53’ünün birinci tercihi olması da Castrol’ü en yakın rakibinden 2 katından fazla öne çıkarıyor” diyerek özellikle madeni yağ seçiminin ustalara bırakıldığında Castrol’ün ilk tercih olduğunu vurguladı. Tatlısöz araştırmada “Aklınıza ilk gelen madeni yağ markası” sorusuna da son tüketicilerin yüzde 42’sinin ilk marka olarak Castrol yanıtını verdiğini, bunun da marka bilinirliği konusunda yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu vurguladı.