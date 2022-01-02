"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar: 'Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?'

02 Ocak 2022, Pazar 21:12
TükoDer, yeni yılda gelen zam yağmurunu eleştirerek, “Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgarÎ ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer), yeni yılda gelen zam yağmuru ardından açıklama yaptı. TükoDer Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yeni yıla girerken, dar gelirli yoksul vatandaşın kâbusu haline dönen zamlar yağmur gibi geldi. Yüzde 50 ile yüzde 125 arası elektrik, yüzde 25 konutta kullanılan doğal gaz, yüzde 50 ticarî kuruluşlarda kullanılan doğal gaza, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 yapılan zamlar ile tüketiciye yeni yıl hediyesi verilmiştir. Vatandaş yeni yıla girmek için dakikalar sayarken, yönetenler zamların sayısını saydılar. Üstelik de henüz emekliye yapılacak olan zamlar açıklanmazken. Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır.”

AKLIMIZ İLE ALAY MI EDİYORSUNUZ?

“Döviz kuru düştü bu düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz” diyen TükoDer, şunları söyledi: “Ama siz fiyatları indirme yerine yeni zamları yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak. Televizyonlarda; “sade vatandaşın dolarla işi nedir ki?” diyerek adeta vatandaşın aklı ile alay eden yönetenlere soruyoruz; bu zamların gerekçesi nedir? Eğer kur artışlarından kaynaklı ise bu zamların kiminle işi var? Aklımız ile alay mı ediyorsunuz? Bugünden itibaren iğneden ipliğe her şeye zam gelecektir. Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgarî ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür. Asgarî ücreti vergi dışı bırakılması nedeniyle oluşan vergi kaybı zamlar yolu ile yine vatandaşa mı yükleniyor? Yeter artık; tüketici sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek istemiyor. Elinizi tüketicinin cebinden çekin, güçsüz olan tüketiciyi koruyun!”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 433
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi Misakında birleşelim

    Herkes “Bu sistem tıkandı” diyor

    BİK o kararı neye göre veriyor?

    Zamlarda kıpır kıpır

    Milyoner sayısı bir yılda 202 bin kişi arttı

    Çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar: 'Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?'

    En fazla çocuk ölümü Afganistan’da

    Öğrenciler online eğitim istiyor

    Nöroloji uzmanı Özdemir, damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat - Bakan Koca: 60 yaş üzeri risk altında

    ABD'de ölü sayısı 825 bini geçti

    İTO: 139 ürünün fiyatı arttı, 15'inin düştü, 88'inin ise değişmedi

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

    Milletin ocağına ateş düşürdünüz

    4 kişilik ailenin aylık fatura tutarı 1000 TL

    Sınırda facia

    Rus uçaklarının İdlib'de bombaladığı su dağıtım istasyonu kullanılmaz hale geldi

    Osmangazi Köprüsü 184.5 TL oldu

    Uzmanlardan Yemen uyarısı: Ülkedeki manzara geçen yıldan daha kötü olabilir!

    Yarın açıklanacak enflasyon oranları milyonları ilgilendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    CHP’nin din ve mukaddesat düşmanı olmasını isteyenlere dair…
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Sanal kulluk
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kim yaparsa yapsın yanlış yanlıştır
    Ali FERŞADOĞLU

    Besmelenin gücü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    2022’de gündemimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Her bitiş ve başlangıç şükür ister
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplere havale edilse, bir nar tanesini kaça alabilirdik?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ben de senin ağanın cebinde olan aklınla konuşurum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik adımlarının bedeli (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.