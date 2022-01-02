Çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar: 'Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?'

TükoDer, yeni yılda gelen zam yağmurunu eleştirerek, “Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgarÎ ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer), yeni yılda gelen zam yağmuru ardından açıklama yaptı. TükoDer Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yeni yıla girerken, dar gelirli yoksul vatandaşın kâbusu haline dönen zamlar yağmur gibi geldi. Yüzde 50 ile yüzde 125 arası elektrik, yüzde 25 konutta kullanılan doğal gaz, yüzde 50 ticarî kuruluşlarda kullanılan doğal gaza, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 yapılan zamlar ile tüketiciye yeni yıl hediyesi verilmiştir. Vatandaş yeni yıla girmek için dakikalar sayarken, yönetenler zamların sayısını saydılar. Üstelik de henüz emekliye yapılacak olan zamlar açıklanmazken. Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır.”

AKLIMIZ İLE ALAY MI EDİYORSUNUZ?

“Döviz kuru düştü bu düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz” diyen TükoDer, şunları söyledi: “Ama siz fiyatları indirme yerine yeni zamları yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak. Televizyonlarda; “sade vatandaşın dolarla işi nedir ki?” diyerek adeta vatandaşın aklı ile alay eden yönetenlere soruyoruz; bu zamların gerekçesi nedir? Eğer kur artışlarından kaynaklı ise bu zamların kiminle işi var? Aklımız ile alay mı ediyorsunuz? Bugünden itibaren iğneden ipliğe her şeye zam gelecektir. Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgarî ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür. Asgarî ücreti vergi dışı bırakılması nedeniyle oluşan vergi kaybı zamlar yolu ile yine vatandaşa mı yükleniyor? Yeter artık; tüketici sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek istemiyor. Elinizi tüketicinin cebinden çekin, güçsüz olan tüketiciyi koruyun!”

Haber Merkezi