Çaykur, borç yapılandırmasına gidiyor

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, son 2 ayda çaya yapılan ikinci yüzde 15’lik zamma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Çaykur’un borç yapılandırması ve sermaye artırımı talebine dair açıklama yaptı.

Bloomberg HT yayınında Çaykur’un geçen yıl 657 milyon TL zarar açıkladığını hatırlatan Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, kredi maliyetlerindeki yüksek orana dikkat çekerek, “Kredi faiz oranları çok yüksek. İnşallah bu faiz oranları düşerse biz de borçları yeniden yapılandırıyoruz. Bu haliyle geçen seneden çok daha aşağıda zarar gerçekleşecektir. Sanırım bilançodaki düzelme önümüzdeki seneye kalır” dedi. Sermaye artırımı konusunda Hazine’den talepte bulunduklarını ifade eden Alim, sonucun henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.Yusuf Ziya Alim, “Her ay sonu yaş çay bedeli öderken, sermaye artışı yapılmasının doğru olacağını belirterek Hazine’den sermaye artışı istiyoruz. Çaykur’un kredi ve faizlerinden kurtulabilmesi için en az 1-1,5 milyar liralık sermaye artışına ihtiyacı var” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 96

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.