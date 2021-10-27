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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ÇAYKUR bu sene 860 bin 400 ton yaş çay aldı

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:06
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2021 yılı çay alım kampanyasında 860 bin 400 ton yaş çay aldıklarını ve 164 bin ton kuru çay ürettiklerini bildirdi.

Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, birinci ve ikinci sürgünde 30 günde alımları tamamladıklarını, üçüncü sürgünde üreticilerin isteği doğrultusunda çayın tamamını alabilmek için sosyal devlet anlayışıyla 55 günlük kampanya gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÇAYKUR olarak kuru çay ve soğuk çay satışını artırmak için çabaladıklarını vurgulayan Alim, "Bugün itibarıyla 119 bin ton kuru çay ve 77 milyon litre soğuk çay satışı gerçekleştirdik. Kuru çayda yıl sonu satış hedefimiz 150 bin ton olacak. İki ayda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Alim, beyaz çayın bu yıl beklentilerin altında kaldığına işaret ederek, "Beyaz çay güneşli havalarda toplanıyor. Havaların yağışlı olması nedeniyle beyaz çay hasadında 266 kilogram alabildik." diye konuştu.

Üreticilere yaş çay bedellerinin ödenmeye devam edildiğinin altını çizen Alim, "Eylül ayı 199 bin ton yaş çay bedeli karşılığı 770 milyon lira, organik yaş çay ile birlikte 800 milyon liraya yakın yaş çay bedeli ödemesi yapılacak. Üreticilerimiz yarından itibaren ürün bedellerini ilgili bankalardan almaya başlayacak." bilgisini verdi.

Alim, kuru çay satışı ile yaş çay alımının orantılı bir şekilde sürdürülmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl 860 bin 400 ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında 164 bin ton yeni kuru çay üretimi yapıldı. Kuru çayın ikinci elemesi ise devam ediyor. 2020 yılından elimizde 3-5 bin ton kuru çay kalacağı düşünülüyor. Yıl sonuna 150 bin ton kuru çay stoku ile girmiş olacağız. Yıl sonu itibarıyla değil, mayıs ayında kampanya açılışı olarak değerlendirirsek ve 40 bin ton daha bu sürede satarsak 120-130 bin ton stok ile yeni kampanyaya girmiş olacağız. Türkiye'de 280 bin ton kuru çay satışı var. Bunun 150 bin tonunu biz satmış olacağız."

"Azerbaycan, Özbekistan ile satış noktasına geldik"

Yurt dışında Dubai, Rusya ve Almanya'da fuara katıldıklarını, yeni bağlantı kurulan ülkeler olduğunu dile getiren Alim, şöyle devam etti:

"Azerbaycan, Özbekistan ile satış noktasına geldik. Kısa süre içerisinde Azerbaycan ve Özbekistan'a çay satışı gerçekleşecek. Bunun yanında İspanya, İngiltere, Gürcistan, Kanada, Tunus, Şili ve Kuveyt gibi ülkelerle bağlantılarımız devam ediyor. Karşılıklı maliyet görüşmeleri devam ediyor. Gerçekleştirildiği zaman paylaşacağız."

Budama çalışmalarının ise devam ettiğini anımsatan Alim, sağlıklı budama yapılabilmesi için bütün üreticilerin uyarıları dikkate almalarını istedi.

AA

Etiketler: ÇAYKUR, yaş çay
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