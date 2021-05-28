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28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmak istiyor

28 Mayıs 2021, Cuma 12:47
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, gelecek haftadan itibaren yaş çay alım kapasitesinin artırılmasının planlandığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ÇAYKUR olarak her türlü fedakarlığın yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler az da olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. ÇAYKUR'un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz. Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir."

AA

Etiketler: ÇAYKUR, çay alım kapasitesi
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