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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Çiftçi borç batağında

05 Ağustos 2019, Pazartesi 19:36
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sektörel kredi verileri, çiftçinin içinde bulunduğu borç batağının katlanarak arttığını ortaya koydu.

Buna göre, tarım sektöründe takipteki kredi miktarı, 2019 Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.8 artarak 4.3 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemdeki toplam nakdi krediler de yüzde 10.4 yükselerek 108.6 milyar TL’ye çıktı. 2019’un ilk 6 ayında ise takipteki kredilerin artış oranı yüzde 10.3 olurken, aynı dönem aralığındaki toplam nakdi krediler ise yüzde 5.6 yükselmiş oldu. Bu rakamlar, çiftçinin kredi borçlarının rekor kırması anlamına geliyor. Son rekor geçen sene kırılmıştı. 2018 Aralık itibarıyla takipteki kredi miktarı 3.8 milyar TL iken, toplam nakdi kredi miktarı ise 102.1 milyar TL idi.

Geçen yıl tarımsal girdilerin çok arttığını, bunun bir miktarının döviz kaynaklı bir miktarının da piyasa istikrarsızlığından kaynaklandığını dile getiren Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) Başkanı Abdullah Aysu, “Çiftçiler bir nevi kumar oynadı. Bir önceki yılın borcunu ödeyemeden üretim yaptılar. Bu da borçlanma oranlarını artırdı” dedi. Ağırlıklı olarak meyve üreticileriyle hububat üreticilerinin daha fazla borç yükü altında olduğuna işaret eden Aysu, “Tarım destekleri zamanında ödenmedi ve üreticiler artan maliyetlerin de etkisiyle üretim girdilerini karşılamada güçsüz kaldı” diye konuştu.

 

Etiketler: Türkiye, ekonomi, çiftçi, tarım
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