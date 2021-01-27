Çiftçi çözüm bekliyor

TZOB BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, BAŞTA GÜBRE OLMAK ÜZERE, YEM, ZİRAÎ İLÂÇ VE ELEKTRİK FİYATLARI VE SULAMA ÜCRETLERİ SON GÜNLERDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ BELİRTEREK, “ÜRETİCİLERİMİZ SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLEMEKTEDİR” DEDİ.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, başta gübre olmak üzere, yem, ziraî ilâç ve elektrik fiyatları ve sulama ücretleri son günlerde önemli ölçüde artış gösterdiğini, üreticilerin kredi borçları, patateste ve soğanda pazarlama sorunları gündemden düşmediğini belirterek, “Üreticilerimiz sorunlarına çözüm beklemektedir. Girdi fiyatlarının artmasıyla, ürün maliyetleri artacak, üretici üretimde sıkıntı çekerken, artan gıda fiyatları tüketicilere ağır gelecektir” dedi. Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerektiğini söyleyen Bayraktar, “Bu dönemde ithalat pahalı hale gelmiş, paranız olsa da ürün bulmak zorlaşmıştır. Yeterince girdi kullanılmaması verimi ve kaliteyi düşürmektedir. Gübre fiyatları önemli ölçüde artarak üreticimizin haklı tepkisini çekti. Hammadde fiyatları artışını öne sürerek, talebin arttığı dönemlerde fiyat artışları yapmak her zaman yaşanıyor. Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor” dedi.

ÜRETİCİLERE DESTEKLEME YAPILMALI

Hayvanî üretimde, üreticilerimizin en büyük girdisi yemde fiyat artışlarının üreticiyi ciddî şekilde etkilediğini de ifade eden Bayraktar şunları söyledi: “Hayvancılık sektörüne büyük bir darbe vurmaktadır. Yine tarımsal sulama da kullanılan elektrik fiyatları yüksek seviyesini korumaktadır. Tarımsal üretimin en önemli faktörlerinden olan sulama ücretlerinin yüksekliği de üreticilerimizi mağdur etmektedir. Yem de üreticilere destekleme yapılmalı, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri makul seviyelere indirilmeli ve ilaç fiyatlarına uygulanan yüzde 18’lik KDV, üreticilerimize destek olarak verilmelidir.”

Ankara - Recep Gören

