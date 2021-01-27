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Çiftçi çözüm bekliyor

27 Ocak 2021, Çarşamba 17:30
TZOB BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, BAŞTA GÜBRE OLMAK ÜZERE, YEM, ZİRAÎ İLÂÇ VE ELEKTRİK FİYATLARI VE SULAMA ÜCRETLERİ SON GÜNLERDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ BELİRTEREK, “ÜRETİCİLERİMİZ SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLEMEKTEDİR” DEDİ.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, başta gübre olmak üzere, yem, ziraî ilâç ve elektrik fiyatları ve sulama ücretleri son günlerde önemli ölçüde artış gösterdiğini, üreticilerin kredi borçları, patateste ve soğanda pazarlama sorunları gündemden düşmediğini belirterek, “Üreticilerimiz sorunlarına çözüm beklemektedir. Girdi fiyatlarının artmasıyla, ürün maliyetleri artacak, üretici üretimde sıkıntı çekerken, artan gıda fiyatları tüketicilere ağır gelecektir” dedi. Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerektiğini söyleyen Bayraktar, “Bu dönemde ithalat pahalı hale gelmiş, paranız olsa da ürün bulmak zorlaşmıştır. Yeterince girdi kullanılmaması verimi ve kaliteyi düşürmektedir. Gübre fiyatları önemli ölçüde artarak üreticimizin haklı tepkisini çekti. Hammadde fiyatları artışını öne sürerek, talebin arttığı dönemlerde fiyat artışları yapmak her zaman yaşanıyor. Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor” dedi. 

ÜRETİCİLERE DESTEKLEME YAPILMALI  

Hayvanî üretimde, üreticilerimizin en büyük girdisi yemde fiyat artışlarının üreticiyi ciddî şekilde etkilediğini de ifade eden Bayraktar şunları söyledi: “Hayvancılık sektörüne büyük bir darbe vurmaktadır. Yine tarımsal sulama da kullanılan elektrik fiyatları yüksek seviyesini korumaktadır. Tarımsal üretimin en önemli faktörlerinden olan sulama ücretlerinin yüksekliği de üreticilerimizi mağdur etmektedir. Yem de üreticilere destekleme yapılmalı, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri makul seviyelere indirilmeli ve ilaç fiyatlarına uygulanan yüzde 18’lik KDV, üreticilerimize destek olarak verilmelidir.” 

Ankara - Recep Gören

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  • Hüseyin İlhan

    28.1.2021 08:13:33

    Merhum başbakanımız S.DEMİREL dünyada kendi kendine yeten gıdayı üreten 7 ülkeden biriyiz der ve sevinirdi. Milletini sevdiğini söyleyen şimdiki sözde baş olan şahıs ise elin yabancı çiftçisine 2 katı kadar ücret verip buğday ve arpa alırken kendi çiftçimizi karaborsa ve hainlikle itham etmişti(Patates ve soğan için geçen sene başı artan fiyatlar için)Şimdide süt ve mamulleri,yumurta için güya spükülatif artış olmuşda onu düşüreceklermiş.Yahu siz bee ce rik siz si niiiiiiiiiz. Müslüman şehidi İsraillikatile satan,müslüman kardeşimize zulüm,asimilasyon yapan Çin ile kolkola olup,Uygurlu din kardeşimizin sesini kısan(TRT bir parti grubundaki konuşmayı kesiyor)Sahi siz ne millet ve nede dine muhabbeti olansınız.Sizin yegane muhabbet ve davanız akçeli işler,gerisihikayediiir.

Risale-i Nur Külliyatı

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