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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çiftçi elektrik borcu için icralık

19 Haziran 2020, Cuma 22:33
CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, Amik ovamızda tarım yapan yaklaşık 8 bin çiftçimizin biriken borçları ve bu borçlardan doğan faizlerin iptal edilmesi hususunda bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

Tokdemir, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e çiftçilerin elektrik borcu nedeniyle icralık olduğunu ve elektriklerinin kesildiğini söyledi. Covid-19 salgınının, tarım ve gıda alanlarının ülkeler için ne kadar kritik olduğunu, tedarik zincirinin güvenli biçimde sağlanması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Tokdemir, “Enerji Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre, Türkiye’de 66 bin çiftçinin faizli borcu bulunurken, 2 bin 666 çiftçi ise sulamada kullanılan elektrik burcundan dolayı icralık olmuştur. Üreticinin biriken borcunun yeni olmadığı, yıllardır borç içinde üretim yaptığı ve ilk defa da bu kadar sert bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştır. Amik ovasın ’da tarım yapan yaklaşık 8 bin çiftçimizin, toplamda 90 milyon TL’yi aşan borçları nedeniyle elektrikleri kesildi. Bölgedeki dağıtımdan sorumlu EnerjiSa ve Toroslar elektrik dağıtımını yapan firmalar Hatay ilinin çeşitli köylerinde ve bölgelerinde elektrikleri kesmesi, üretimi olumsuz etkilemiştir” dedi. 

Ahmet Terzi - Ankara

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  • Hüseyin İlhan

    20.6.2020 11:47:14

    Çiftçi,k.esnaf,işçi,serbest çalışanlar,beyaz yakalı denilen mimar,mühendi,sler dahi şu an işsiz,dertli ve borç içindeler. AKPMHP İktidarı pembe tabloları anlatsada hayatın gerçekleri bunu yalanlıyor. Allah milletimize basiret,feraset ve bilhassa dindar insanımıza mü'min feraseti versin. Gidişat hiçmi hiç iyi değil. Lafla peynir gemisi yürümez diye boşuna söz söylememiş atalarımız.

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