"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çiftçi sayısı 10 yılda yüzde 38 azaldı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 16:37
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 38 azaldı. Son 15 senede ise tarım alanları da yüzde 12, sebze bahçeleri alanları ise yüzde 15 küçüldü” dedi.

Bazı ürünlerde çiftçiye yapılan ödemelerin vadesinin uzamaması ve peşin ödeme yapılmasının hem piyasaları hem de ekonomiyi rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Buğday, çay, fındık, zeytin gibi birçok üründe çiftçiye ürünü alış esnafında ve taban fiyatını da göz önünde bulundurarak ödeme yapılması hem çiftçiyi rahatlatır hem de esnafımızı rahatlatır. Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur. En önemlisi çiftçi esnafımıza olan borçunu zamanında ödemiş ve esnafdan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkânı olacaktır. Peşin para ile yapılacak alış verişlerde vade farkı olmayacağı için maliyetler düşecektir. Bu düşüşte fiyatlara yansıyacağı için zam yerine fiyatlar düşme eğilimine girecektir. Aksi takdirde birkaç ay süre sonra yapılan ödemelerde çiftçi zor durumda kalıyor ve tüccara gidip ürününü fiyatının altında satmak zorunda kalıyor” dedi.

ÇİFTÇİ SAYISI DÜŞTÜ, EKİM ALANLARI AZALDI

Palandöken, ayrıca, “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 38 azaldı. Son 15 senede ise tarım alanları da yüzde 12, sebze bahçeleri alanları ise yüzde 15 küçüldü. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz şaşalı günlerimize dönmek ve tarımda bu düşüşün önüne geçmek zorundayız. Bunun için de özellikle çiftçinin elinin rahatlatılması gerekiyor. Çiftçinin ürettiği çay, fındık, buğday, zeytin gibi ürünlerin bedeli peşin olarak yapılmalı. Çünkü çiftçi ödeme gününe kadar elinde parası olmadığında borçlarını ödeyemiyor, önünü göremiyor. Bu da ürününü peşin para ile satamadığı için taban fiyatın altında ürününü yok pahasına satmasına neden oluyor. Çiftçi bu durumdan kurtarır ve piyasaya sıcak para girerse  esnafta rahatlar ekomide çarklar da döner. Çünkü esnaf alacağını alırsa SSK ve Bağ-Kur gibi kurumlara primlerini, vergisini zamanında ödeyerek bankalardan faizli kredi almaya mahkum olmaz” diye konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara

Etiketler: çiftçi
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Edirne'de orman yangını çıktı

    Macron, Trump ile görüştü

    Suudi Arabistan açıkladı: Husilere ait bir İHA düşürüldü

    İdlip için Meclis toplansın

    Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

    Avrupa’nın en büyük camii Çeçenya’da

    Yahudi akademisyen Finkelstein: İsrail, katil devlet

    Mısır çiftçisi, tüccara teslim oldu

    Çiftçi sayısı 10 yılda yüzde 38 azaldı

    'Yangın bitti ama nöbet bitmedi'

    'Hindistan'ın kendi güvenliğini yakar'

    Erbaa'dan 15'ten fazla ülkeye gönderiliyor

    İkinci kez hakim karşısında

    Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine AB'den itiraz geldi

    Dikkat: Akdeniz'de zehirli balıklar çoğalıyor!

    Dicle'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralandı

    Hong Kong’da binlerce gösterici yeniden yollarda

    İlk 5 günde 7000 kişi başvurdu

    İran yeni füze denemesi yaptı

    İstanbul'da en ucuz kiralık konut hangi ilçelerde?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sıkı çalışan” Meclis bu mu?
    Genel

    Cemaatler ve tarikatler Türkiye için tehdit midir?
    Genel

    Zübeyir Gündüzalp’in Risale-i Nur Hizmeti’ndeki yeri
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” gerekçesi
    Mustafa Gengeç

    M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet
    Ahmet BATTAL

    Alışveriş mi alım satım mı?
    Yasemin YAŞAR

    Kendine güvenle eziklik arasındaki o ince çizgi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD ve Rusya arasında kaldık
    Faruk ÇAKIR

    Sigara yanar, ocaklar söner

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.