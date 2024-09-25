Çiftçi üretim yapamaz halde

AKP’nin tarım politikaları 2024’ü üreticiler için adeta bir faciaya çevirdi. Borçları günden güne artan çiftçiler, girdi maliyetlerini karşılayamazken 2025 yılında üretim dahi yapamayacak noktadalar. Ülkenin birçok yerinde direnişe geçen çiftçiler her alanda yalnız bırakıldı.

BirGün’ün haberine göre Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu 2025 yılında da üretici eylemleri yaşanacağına dikkat çekti. Çobanoğlu şu ifadeleri kullandı: “Yönetmelikle 2 yıl işlenmeyen topraklara el konulabiliyor. Bu nedenle çiftçiler mecburen ekim yapacaklar. Ülkemizde gıdada şirketlere bağımlılık artıyor. Üretimden pazarlamaya kadar tüm zinciri şirketler kontrol altına almak istiyor. Bu yaz döneminde protesto eylemlerinde özellikle sebzede önderlik edenlerin bir kısmı orta çiftçilerdi. İktidar, orta çiftçiyi de artık tasfiye etmek istiyor. 2025’te ciddi üretici eylemleri bizi bekliyor.” Haber Merkezi

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