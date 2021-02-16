Çiftçiler hafta sonu tohum sıkıntısı çekiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tohum ekme zamanlarında olduğumuz için tohum ve fide satan esnafımız hafta sonu da açık olmalı. Çiftçiler tarlalarını zamanında ekemiyor hem de esnafımız satış yapamıyor” dedi.

Covid-19 sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında hafta içi saat sınırlaması dolayısıyla birçok kişinin tohum almaya gidemediğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe-derasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi tedbirleri gereği hafta içi akşam 9’da ve hafta sonu bütün gün sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla tohum almak için vakit bulamayanlar, dükkânların kapanmasına yetişemeyenler oluyor. Bahçesi, tarlası olan, organik tarım yapanlar, hobi alanları olanlar ve çiftçiler bu tohum veya fidelere ihtiyaç anında hemen ulaşması gerekiyor.

Manav, market, kasap ve diğer açık işyerlerinde olduğu gibi sabah 10.00’dan akşam 17.00’a kadar ekim zamanında tohuma ihtiyaç duyan çiftçi ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için hafta sonları tohum ve fide satan aktar esnafımıza ait işyerleri açık olmalı ki ekonomi ivme kazansın. Hem de bu ihtiyaç maddelerini satış süresi kısa olduğu için bozulmasına imkân verilmemiş, millî servet zayi olmamış olur” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz